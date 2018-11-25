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Сегодня вступили в силу законы о растаможке "евроблях"

Новости » Общество    25.11.2018 - 10:23
Сегодня вступили в силу законы о растаможке "евроблях"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законы были опубликованы вчера в "Голосе Украины"

В воскресенье, 25 ноября, вступили в силу законы о растаможке автомобилей на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в парламентской газете "Голос Украины".

Отметим, что закон №8487 изменит модель акцизного налога, в частности, введет базовые ставки акциза. Для новых авто с бензиновым двигателем до 3000 куб. см базовая ставка составит 50 евро, для более емких двигателей - 100 евро. Для дизельных авто до 3500 куб. см ставка составит 75 евро, для более кубатурных - 150 евро.

Также к базовым ставкам будут применяться два коэффициента. В первом случае его величина зависит от объема двигателя, во втором - от возраста транспортного средства. Первый будет определяться путем деления объема двигателя (куб. см) автомобиля, которое нужно растаможить, на 1000 куб. см. Второй коэффициент - это полное количество лет авто.

Этот закон предусматривает льготный период для легализации автомобилей на иностранных номерах. Второй документ регламентирует административную ответственность за нарушение сроков растаможки.

Напомним, что в субботу, 24 ноября, законы №8487 и №8488 были публикованы в парламентской газете "Голос Украины".

Накануне президент Украины Петр Порошенко поставил подпись под законами о растаможке авто на "евробляхах".

 

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