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Движение на двух пунктах пропуска на границе с Польшей разблокировали

Новости » Общество    27.11.2018 - 12:16
Движение на двух пунктах пропуска на границе с Польшей разблокировали
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Полиция Волынской области открыла уголовное дело

В Волынской области движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин", что на границе с Польшей, полностью восстановлено. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД Украины.

"На Волыни движение транспорта на пунктах пропуска "Устилуг" и "Ягодин" полностью восстановлен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция Волынской области открыла уголовное дело по фактам блокирования автомобилей и группового нарушения общественного порядка на пункте пропуска "Ягодин".

Отметим, вчера, 26 ноября, возле пункта пропуска "Ягодин" во время акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах произошла массовая драка. Активисты начали бросаться шинами, а фура пыталась переехать активистов, которые перекрыли дорогу водителю.

Добавим, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение "Об обеспечении возврата граждан Украины на территорию Украины", которое касается водителей, которые выехали за пределы Украины до вступления закона о легализации автомобилей с иностранной регистрацией в законную силу.

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