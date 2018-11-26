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МВД готово регистрировать растаможенные "евробляхи" круглосуточно

Новости » Транспорт    26.11.2018 - 13:34
МВД готово регистрировать растаможенные "евробляхи" круглосуточно
Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

После уплаты пошлины владельцы авто на еврономерах смогут зарегистрировать их в сервисных центрах МВД

Сервисные центры Министерства внутренних дел (МВД) готовы проводить государственную регистрацию растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу МВД.

Как сообщили в МВД, на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм принятых Верховной радой законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких транспортных средств.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным ГФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза". С авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 122,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Сейчас в ГФС нет статистики с "временного ввоза", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

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Новости Украины евробляхаевробляхиМинистерство внутренних дел Украины
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