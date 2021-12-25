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Движение на мосту Патона было восстановлено. Полиция завершила проверку

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Суббота 25 декабря 2021 19:16
Движение на мосту Патона было восстановлено. Полиция завершила проверку Фото: движение на мосту Патона было восстановлено (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 25 декабря, в Киеве полиция начала проверку моста Патона после сообщения о возможном минировании. Правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщение о возможном минировании поступило в 17:00. После проверки-правоохранители возобновили движение по мосту.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве полиции поступило сообщение о возможно минирование моста Патона.

Также сегодня в столице эвакуировали людей с ТРЦ River Mall.

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