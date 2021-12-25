ru ua
Сб, 25 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве сообщили о минировании моста Патона. Полиция проводит проверку

Новина українською →
Суббота 25 декабря 2021 18:38
В Киеве сообщили о минировании моста Патона. Полиция проводит проверку Фото: в Киеве сообщили о минировании моста Патона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве в полицию поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Движение перекрыто, на месте работают сотрудники взрывотехнической службы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу полиции Киева.

"Сегодня около 17.00 часов в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном минировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога", - пишет пресс-служба.

Сейчас правоохранители обследуют мост и прилегающую к нему территорию. В то же время движение по мосту временно перекрыто.

"После завершения проверки, ему (событию -ред.) будет предоставлена правовая квалификация", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что 25 декабря в Киеве срочно эвакуировали людей из ТРЦ River Mall из-за сообщения о минировании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Мост Патона
NEWS
Сегодня празднуют Рождество по Григорианскому календарю: что надо знать об этом дне
Сегодня празднуют Рождество по Григорианскому календарю: что надо знать об этом дне
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад