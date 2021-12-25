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Рух на мості Патона було відновлено. Поліція завершила перевірку

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Субота 25 грудня 2021 19:16
Рух на мості Патона було відновлено. Поліція завершила перевірку Фото: рух на мості Патона було відновлено (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 25 грудня, у Києві поліція розпочала перевірку мосту Патона після повідомлення про можливе мінування. Правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Повідомлення про можливе мінування надійшло о 17:00. Після перевірки - правоохоронці відновили рух мостом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві поліції надійшло повідомлення про можливе мінування мосту Патона.

Також сьогодні у столиці евакуювали людей з ТРЦ River Mall.

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