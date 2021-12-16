Движение в Киеве затруднено: столицу сковали пробки

Вечером 16 декабря в Киеве образовались пробки. Наиболее сложная ситуация в центре столицы, а также на дорогах, где произошли ДТП или проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps .

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Дружбы Народов, где произошли сразу семь ДТП. Движение также затруднено на улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, проспектах Победы и Степана Бандеры.

Пробки также замечены на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки и улице Саперно Слободской.

Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Причина - дорожные работы на одном из участков магистрали.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе. Движение также затруднено на некоторых участках Харьковского шоссе, улице Светлая, проспекте Юрия Гагарина.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 16 декабря (google.com/maps)