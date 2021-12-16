Рух у Києві ускладнено: столицю скували затори

Увечері 16 грудня в Києві утворилися затори. Найбільш складна ситуація в центрі столиці, а також на дорогах, де сталися ДТП або проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps .

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Дружби народів, де сталися відразу сім ДТП. Рух також ускладнено на вулиці Михайла Бойчука, Набережному шосе, проспектах Перемоги та Степана Бандери.

Затори також помічені на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки та вулиці Саперні Слобідській.

Пробки на Південному мосту спостерігаються в бік правого берега. Причина - дорожні роботи на одній з ділянок магістралі.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана та Бориспільському шосе. Рух також ускладнено на деяких ділянках Харківського шосе, вулиці світла, проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: карта заторів у Києві ввечері 16 грудня (google.com/maps)