ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рух у Києві ускладнено: столицю скували затори

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 17:10
Рух у Києві ускладнено: столицю скували затори Фото: Київ утворилися пробки ввечері 16 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 16 грудня в Києві утворилися затори. Найбільш складна ситуація в центрі столиці, а також на дорогах, де сталися ДТП або проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Дружби народів, де сталися відразу сім ДТП. Рух також ускладнено на вулиці Михайла Бойчука, Набережному шосе, проспектах Перемоги та Степана Бандери.

Затори також помічені на проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки та вулиці Саперні Слобідській.

Пробки на Південному мосту спостерігаються в бік правого берега. Причина - дорожні роботи на одній з ділянок магістралі.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються на проспекті Миколи Бажана та Бориспільському шосе. Рух також ускладнено на деяких ділянках Харківського шосе, вулиці світла, проспекті Юрія Гагаріна.

Рух у Києві ускладнено: столицю скували затори

Фото: карта заторів у Києві ввечері 16 грудня (google.com/maps)

Нагадаємо, 16 грудня у Києві на бульварі Шевченка стався провал асфальту. В результаті з трьох смуг магістралі в бік Бессарабської площі для руху Відкрита тільки одна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
NEWS
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
Заяву до поліції можна буде подати онлайн, - Федоров
DAILY
Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заощадження на старість. Якою буде накопичувальна пенсія та кому заплатять більше