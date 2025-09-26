Двічі і на різних висотах. Генштаб показав докази зальоту угорського дрона до України

Угорські дрони залетіли в Україну

Нагадаємо, сьогодні,26 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - розповів Зеленський.

Президент дав завдання перевірити всі дані й негайно доповісти про зафіксовані факти.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів Зеленському на угорські дрони над Україною. За його словами, президент "бачить привидів".

"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - заявив Сійярто.

До того ж Міністерство оборони Угорщини стверджує, що угорські дрони не порушували повітряний простір України.