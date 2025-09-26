RU

Дважды и на разных высотах. Генштаб показал доказательства залета венгерского дрона в Украину

Фото: Генштаб предоставил доказательства залета венгерского дрона в Украину (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Над территорией Закарпатской области утром 26 сентября дважды был зафиксирован пролет дрона. Он нарушил границу Украины со стороны Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Утром 26 сентября 2025 года радиолокационными средствами Вооруженных Сил Украины в воздушном пространстве Украины над территорией Закарпатской области был дважды зафиксирован пролет на разных высотах воздушного объекта типа дрон", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что объект дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

С целью нивелирования потенциальной угрозы Силы обороны Украины осуществили патрулирование воздушного пространства над Ужгородским районом расчетом беспилотников типа "Колдун-КМ" Сил беспилотных систем ВСУ.

Для иллюстрации фактов нарушения государственной границы Генштаб опубликовал несколько визуальных примеров фиксации указанного дрона.

 

Фото: Генштаб ВСУ

 

Венгерские дроны залетели в Украину

Напомним, сегодня,26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.

Президент дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил Зеленскому на венгерские дроны над Украиной. По его словам, президент "видит призраков".

"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - заявил Сийярто.

К тому же Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины.

