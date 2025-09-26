Дважды и на разных высотах. Генштаб показал доказательства залета венгерского дрона в Украину

Венгерские дроны залетели в Украину

Напомним, сегодня,26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - рассказал Зеленский.

Президент дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил Зеленскому на венгерские дроны над Украиной. По его словам, президент "видит призраков".

"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - заявил Сийярто.

К тому же Министерство обороны Венгрии утверждает, что венгерские дроны не нарушали воздушное пространство Украины.