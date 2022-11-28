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Дважды в день по 2-3 часа. Как будут давать свет в Киеве

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Понедельник 28 ноября 2022 15:06
Дважды в день по 2-3 часа. Как будут давать свет в Киеве Фото: в ДТЭК рассказали, как будут давать свет в Киеве (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сейчас в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии. При этом электрики постараются давать свет по крайней мере по 2-3 часа дважды в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве необходимо снизить 60% мощности потребления.

При этом обеспечение электроэнергии критической инфраструктуры - больниц, насосных и тепловых пунктов требует 58% остающегося света. Для питания бытовых потребителей имеется только 42% электроэнергии.

"Делаем все возможное, чтобы подавать свет каждому клиенту по 2-3 часа дважды в сутки. Как только удастся сбалансировать ситуацию - вернемся к отключению по графикам", - говорится в сообщении.

Киевлян просят максимально ограничить потребление электроэнергии, чтобы помочь энергетикам сбалансировать энергосистему Украины.

Напомним, сегодня в режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов в Киеве.

Ранее энергетики сообщали, что с 26 ноября свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого жителя составлял не более 5 часов.

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