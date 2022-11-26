Не більше 5 годин. Киянам обіцяють зменшити тривалість відсутності світла
У суботу, 26 листопада, світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК "Київські електромережі".
"Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в місті Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
За словами ДТЕК, з 26 листопада вмикатимуть світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.
"Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується", - додали у ДТЕК.
Нагадаємо, що українська енергосистема може вийти на графіки планових відключень світла вже у вихідні.
Станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.