Дві умови і жодних податків: як українцям вигідно продати успадковану землю

Коли платити не потрібно

Податки не сплачуються, якщо одночасно виконуються дві умови:

продаж здійснюється не частіше одного разу протягом календарного року;

площа ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначені земельним законодавством.

У ДПС наголошують: для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки. Тобто продати її можна одразу після оформлення права власності - і скористатися податковою пільгою.

На які ділянки поширюється пільга

Пільга діє, зокрема, на земельні ділянки:

для ведення особистого селянського господарства - до 2 гектарів;

для садівництва - до 0,12 гектара;

для індивідуального дачного будівництва - до 0,10 гектара;

для присадибних ділянок - у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

У ДПС наводять приклад: громадянин успадкував земельну ділянку площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства та продав її за 400 тисяч гривень.

Оскільки площа ділянки не перевищує встановлену норму у 2 гектари, а продаж відбувається вперше протягом року, дохід не оподатковується. Продавець отримує всю суму коштів.

Коли доведеться сплатити податки

Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми або об'єкт не підпадає під дію пільги, дохід від продажу оподатковується:

податок на доходи фізичних осіб - 5%;

військовий збір - 5%.

Також варто враховувати кількість операцій з продажу нерухомості протягом року. Якщо продається вже другий об'єкт нерухомості, порядок оподаткування може відрізнятися.

У ДПС рекомендують перед укладенням договору купівлі-продажу перевірити площу ділянки та умови застосування пільг - щоб заздалегідь знати, чи виникне обов'язок зі сплати податків і якою буде їх сума.