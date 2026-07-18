Дві умови і жодних податків: як українцям вигідно продати успадковану землю

Українці, які отримали земельну ділянку у спадщину і планують її продати, у певних випадках можуть не сплачувати податки з отриманого доходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України.
Податки не сплачуються, якщо одночасно виконуються дві умови:
У ДПС наголошують: для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки. Тобто продати її можна одразу після оформлення права власності - і скористатися податковою пільгою.
У ДПС наводять приклад: громадянин успадкував земельну ділянку площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства та продав її за 400 тисяч гривень.
Оскільки площа ділянки не перевищує встановлену норму у 2 гектари, а продаж відбувається вперше протягом року, дохід не оподатковується. Продавець отримує всю суму коштів.
Якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми або об'єкт не підпадає під дію пільги, дохід від продажу оподатковується:
Також варто враховувати кількість операцій з продажу нерухомості протягом року. Якщо продається вже другий об'єкт нерухомості, порядок оподаткування може відрізнятися.
У ДПС рекомендують перед укладенням договору купівлі-продажу перевірити площу ділянки та умови застосування пільг - щоб заздалегідь знати, чи виникне обов'язок зі сплати податків і якою буде їх сума.
Раніше РБК-Україна пояснювало, як розраховується податок на нерухомість у спільній власності - у 2026 році ставка залежить від виду власності та частки кожного співвласника.
Також ми розповідали про податок за "зайві" метри у квартирах у 2026 році - хто підпадає під критерій "розкоші" і за яких умов до суми додається ще 25 тисяч гривень.