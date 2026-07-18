Два условия и никаких налогов: как украинцам выгодно продать унаследованную землю

Украинцы, получившие земельный участок по наследству и планирующие его продать, в определенных случаях могут не платить налоги с полученного дохода.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Налоги не уплачиваются, если одновременно выполняются два условия:
В ГНС подчеркивают: для унаследованного земельного участка не применяется требование о нахождении в собственности более трех лет. То есть продать ее можно сразу после оформления права собственности – и воспользоваться налоговой льготой.
В ГНС приводят пример: гражданин унаследовал земельный участок площадью 1,5 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и продал его за 400 тысяч гривен.
Поскольку площадь участка не превышает установленную норму в 2 гектара, а продажа происходит впервые в течение года, доход не облагается налогом. Продавец получает всю сумму средств.
Если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, доход от продажи облагается налогом:
Также следует учитывать количество сделок по продаже недвижимости в течение года. Если продается второй объект недвижимости, порядок налогообложения может отличаться.
В ГНС рекомендуют перед заключением договора купли-продажи проверить площадь участка и условия применения льгот – чтобы заранее знать, возникнет ли обязанность по уплате налогов и какова будет их сумма.
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