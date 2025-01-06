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Дві складові. Експерт пояснив, з якою метою ЗСУ пішли у наступ Курській області

Ілюстративне фото: експерт пояснив, з якою метою ЗСУ пішли у наступ Курській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Наступ українських воїнів у Курській області має дві мети: військову та політичну. Водночас важливо бути реалістами, оскільки сили Збройних сил України (ЗСУ) на напрямку є обмеженими.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Як відзначив Ступак, наразі окрім заяв голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака, інформації щодо наступу Сил оборони майже немає, у зв'язку з чим доводиться оперувати скиглення російської сторони щодо шаленої роботи українського РЕБу, чи десятків одиниць броньованої техніки, яка рухається в напрямку населеного пункту Велике Солдатське. 

Експерт зауважив, що наразі важливо бути реалістом у своїх очікуваннях, оскільки сили України у Курській області є обмеженими. 

"Росіяни говорять про декілька десятків одиниць нашої техніки. В принципі все. Говорити про те, що ми там зараз дійдемо до Курська або до Курської АЕС, яка нам не потрібна навіть даром, не доводиться, - пояснив він. 

Мета наступу у Курській області 

За словами Ступака, мета наступу ймовірно полягає у двох складових: військова - 30% й політична - 70%. 

Військова складова полягає у тому, щоб змусити ворога частково забрати свої сили з Покровська, Курахового й перемістити їх до Курська. Тобто, створити ще одну велику точку напруги. 

Політична складова, своєю чергою, полягає у тому, щоб продемонструвати те, що російська влада є слабкою й, можливо, створити напругу в російському суспільстві, а також певну кількість внутрішньопереміщених людей, які втечуть до Москви, Санкт-Петербурга, Архангельську, чи Барнаулу. 

"І, можливо, але це більша така історія, а дайте  використаємо Курську область в якості переговорного туза з РФ. Звучить це начебто непогано, але технічно та практично я собі не уявляю яким чином це можна зробити", - додав він. 

Ситуація у Курській області

ЗСУ розпочали наступ у Курській області ще на початку серпня 2024-го. Станом на кінець літа воїни контролювали 100 населених пунктів у регіоні. Як писали західні ЗМІ, вже у листопаді Україна втратила понад 40% території в Курській області, яку контролювала під час операції.

Вчора, 5 січня, стало відомо, що Сили оборони атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

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