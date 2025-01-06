Две составляющие. Эксперт объяснил, с какой целью ВСУ пошли в наступление Курской области

Как отметил Ступак, пока кроме заявлений главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, информации о наступлении Сил обороны почти нет, в связи с чем приходится оперировать нытьем российской стороны о безумной работе украинского РЭБа, или десятках единиц бронированной техники, которая движется в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Эксперт отметил, что сейчас важно быть реалистом в своих ожиданиях, поскольку силы Украины в Курской области ограничены.

"Россияне говорят о нескольких десятках единиц нашей техники. В принципе все. Говорить о том, что мы там сейчас дойдем до Курска или до Курской АЭС, которая нам не нужна даже даром, не приходится, - пояснил он.

Цель наступления в Курской области

По словам Ступака, цель наступления вероятно заключается в двух составляющих: военная - 30% и политическая - 70%.

Военная составляющая заключается в том, чтобы заставить врага частично забрать свои силы из Покровска, Курахово и переместить их в Курск. То есть, создать еще одну большую точку напряжения.

Политическая составляющая, в свою очередь, заключается в том, чтобы продемонстрировать то, что российская власть является слабой и, возможно, создать напряжение в российском обществе, а также определенное количество внутренне перемещенных людей, которые убегут в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск или Барнаул.

"И, возможно, но это большая такая история, а давайте используем Курскую область в качестве переговорного туза с РФ. Звучит это вроде бы неплохо, но технически и практически я себе не представляю каким образом это можно сделать", - добавил он.