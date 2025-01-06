Дві складові. Експерт пояснив, з якою метою ЗСУ пішли у наступ Курській області

Наступ українських воїнів у Курській області має дві мети: військову та політичну. Водночас важливо бути реалістами, оскільки сили Збройних сил України (ЗСУ) на напрямку є обмеженими.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

Як відзначив Ступак, наразі окрім заяв голови Офісу президента (ОП) Андрія Єрмака, інформації щодо наступу Сил оборони майже немає, у зв'язку з чим доводиться оперувати скиглення російської сторони щодо шаленої роботи українського РЕБу, чи десятків одиниць броньованої техніки, яка рухається в напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Експерт зауважив, що наразі важливо бути реалістом у своїх очікуваннях, оскільки сили України у Курській області є обмеженими.

"Росіяни говорять про декілька десятків одиниць нашої техніки. В принципі все. Говорити про те, що ми там зараз дійдемо до Курська або до Курської АЕС, яка нам не потрібна навіть даром, не доводиться, - пояснив він.

Мета наступу у Курській області

За словами Ступака, мета наступу ймовірно полягає у двох складових: військова - 30% й політична - 70%.

Військова складова полягає у тому, щоб змусити ворога частково забрати свої сили з Покровська, Курахового й перемістити їх до Курська. Тобто, створити ще одну велику точку напруги.

Політична складова, своєю чергою, полягає у тому, щоб продемонструвати те, що російська влада є слабкою й, можливо, створити напругу в російському суспільстві, а також певну кількість внутрішньопереміщених людей, які втечуть до Москви, Санкт-Петербурга, Архангельську, чи Барнаулу.

"І, можливо, але це більша така історія, а дайте використаємо Курську область в якості переговорного туза з РФ. Звучить це начебто непогано, але технічно та практично я собі не уявляю яким чином це можна зробити", - додав він.