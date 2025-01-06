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Две составляющие. Эксперт объяснил, с какой целью ВСУ пошли в наступление Курской области

Понедельник 06 января 2025 15:10
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Две составляющие. Эксперт объяснил, с какой целью ВСУ пошли в наступление Курской области Иллюстративное фото: эксперт объяснил, с какой целью ВСУ пошли в наступление Курской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Наступление украинских воинов в Курской области имеет две цели: военную и политическую. В то же время важно быть реалистами, поскольку силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении ограничены.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как отметил Ступак, пока кроме заявлений главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, информации о наступлении Сил обороны почти нет, в связи с чем приходится оперировать нытьем российской стороны о безумной работе украинского РЭБа, или десятках единиц бронированной техники, которая движется в направлении населенного пункта Большое Солдатское.

Эксперт отметил, что сейчас важно быть реалистом в своих ожиданиях, поскольку силы Украины в Курской области ограничены.

"Россияне говорят о нескольких десятках единиц нашей техники. В принципе все. Говорить о том, что мы там сейчас дойдем до Курска или до Курской АЭС, которая нам не нужна даже даром, не приходится, - пояснил он.

Цель наступления в Курской области

По словам Ступака, цель наступления вероятно заключается в двух составляющих: военная - 30% и политическая - 70%.

Военная составляющая заключается в том, чтобы заставить врага частично забрать свои силы из Покровска, Курахово и переместить их в Курск. То есть, создать еще одну большую точку напряжения.

Политическая составляющая, в свою очередь, заключается в том, чтобы продемонстрировать то, что российская власть является слабой и, возможно, создать напряжение в российском обществе, а также определенное количество внутренне перемещенных людей, которые убегут в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск или Барнаул.

"И, возможно, но это большая такая история, а давайте используем Курскую область в качестве переговорного туза с РФ. Звучит это вроде бы неплохо, но технически и практически я себе не представляю каким образом это можно сделать", - добавил он.

Ситуация в Курской области

ВСУ начали наступление в Курской области еще в начале августа 2024-го. По состоянию на конец лета воины контролировали 100 населенных пунктов в регионе. Как писали западные СМИ, уже в ноябре Украина потеряла более 40% территории в Курской области, которую контролировала во время операции.

Вчера, 5 января, стало известно, что Силы обороны атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

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