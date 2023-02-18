Окупанти вели наступ на 5 напрямках, а ЗСУ знищили позицію С-300, - Генштаб

Російські окупанти 17 лютого продовжували наступати на п'яти напрямках. Водночас вразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу C-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля ворог зосереджується на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка та Сеньківка Харківської області, Стельмахівка, Краснополівка та Кремінна в Луганській області, Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Роздолівка, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванів Водяне, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка та Вугледар у Донецькій області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріли зазнали районів населених пунктів Колос Чернігівської області, Мефедівка, Бачівськ, Есмань, Харківка, Заруцьке, Кіндратівка, Юнаківка, Запсілля, Майське та Мезенівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Стрілка, Червоне, Борисівка, Борис Стариця, Червоне Перше у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник ворог здійснив обстріл понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне та Берестове Харківської області; Першотравневе, Невське, Краснополівка, Кремінна в Луганській області та Кузьмине, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямі обстрілу зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Залізнянське, Парасковіївка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійські обстріли зафіксовано у 20 районах населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Водяне, Веселе, Першотравневе, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Ненудне Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневої поразки зазнали районів 25 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське та Придніпровське Запорізької.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, включаючи Михайлівку, Новоолександрівку, Гаврилівку, Зміївку, Веселе, Козацьке, Іванівку, Токарівку, Микільське, Садове та Антонівку Херсонської області.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один за позицією зенітно-ракетного комплексу.

Нагадаємо, що українські захисники за попередню добу знищили ще 800 окупантів. Усього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 16 лютого відбили атаки ворога в Херсонській, Луганській та Донецькій областях.

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