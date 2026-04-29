Дві в одній: як зміняться платіжки за газ для українців та коли вони з’являться

У жовтні 2026 року українці почнуть отримувати оновлені рахунки за розподіл природного газу. НКРЕКП затвердила нові стандарти платіжок, які мають стати зрозумілішими та можуть об'єднатися з рахунком за споживання.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Головне:
Регулятор запроваджує єдиний шаблон для всіх операторів газорозподільних мереж (ГРМ). Це означає, що форма рахунку буде однаковою незалежно від регіону проживання споживача.
Основні нововведення:
Як виглядатиме оновлена платіжка за газ (зразок НКРЕКП)
Постанова набуває чинності з 1 жовтня 2026 року. Цей час надано операторам ГРМ для підготовки та приведення своїх систем у відповідність до нових вимог.
Зазначимо, зараз дві платіжки на одному листі вже отримують клієнти "Нафтогазу" та "Газмереж". Нова постанова масштабує цей досвід на весь ринок, імплементуючи вимоги закону "Про ринок природного газу".
Це допоможе уникнути плутанини, зменшити витрати на друк паперових квитанцій та зробити процес оплати зручнішим для громадян.
