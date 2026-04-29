Дві в одній: як зміняться платіжки за газ для українців та коли вони з’являться

Головне: Єдина квитанція: З 1 жовтня 2026 року оператори ГРМ зможуть друкувати рахунки за споживання та розподіл газу на одному аркуші.

Що зміниться у платіжках

Регулятор запроваджує єдиний шаблон для всіх операторів газорозподільних мереж (ГРМ). Це означає, що форма рахунку буде однаковою незалежно від регіону проживання споживача.

Основні нововведення:

чіткий перелік даних - у рахунку обов'язково має бути інформація, передбачена європейськими нормами (Директива ЄС 1788/2024), що зробить нарахування прозорішими;

дві платіжки на одному аркуші - оператори отримали право друкувати рахунок за розподіл газу разом із рахунком за сам газ; головне - збереження незалежності постачальників та рівні умови для них;

вибір формату - споживач зможе сам вирішувати, у якому вигляді отримувати документ (паперовому чи електронному);

актуальна інформація - у платіжках з'явиться блок із важливими повідомленнями від регулятора, які будуть оновлюватися періодично.



Як виглядатиме оновлена платіжка за газ (зразок НКРЕКП)

Коли з’являться нові платіжки

Постанова набуває чинності з 1 жовтня 2026 року. Цей час надано операторам ГРМ для підготовки та приведення своїх систем у відповідність до нових вимог.

Зазначимо, зараз дві платіжки на одному листі вже отримують клієнти "Нафтогазу" та "Газмереж". Нова постанова масштабує цей досвід на весь ринок, імплементуючи вимоги закону "Про ринок природного газу".

Це допоможе уникнути плутанини, зменшити витрати на друк паперових квитанцій та зробити процес оплати зручнішим для громадян.