Две в одной: как изменятся платежки за газ для украинцев и когда они появятся

13:18 29.04.2026 Ср
3 мин
Счета за газ и его доставку объединят на одном листе
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцы начнут получать обновленные платежки за газ (Getty Images)

В октябре 2026 года украинцы начнут получать обновленные счета за распределение природного газа. НКРЭКУ утвердила новые стандарты платежек, которые должны стать более понятными и могут объединиться со счетом за потребление.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Главное:

  • Единая квитанция: С 1 октября 2026 года операторы ГРМ смогут печатать счета за потребление и распределение газа на одном листе.
  • Новый стандарт: НКРЭКУ вводит унифицированную форму платежки для всей страны, что соответствует Директивам ЕС.
  • Прозрачность: В счетах появится обязательный детализированный перечень данных, чтобы избежать ошибок в начислениях.
  • Диджитализация: Потребитель получает право выбора между бумажной и электронной формой документа.

Что изменится в платежках

Регулятор вводит единый шаблон для всех операторов газораспределительных сетей (ГРС). Это означает, что форма счета будет одинаковой независимо от региона проживания потребителя.

Основные нововведения:

  • четкий перечень данных - в счете обязательно должна быть информация, предусмотренная европейскими нормами (Директива ЕС 1788/2024), что сделает начисления более прозрачными;
  • две платежки на одном листе - операторы получили право печатать счет за распределение газа вместе со счетом за сам газ; главное - сохранение независимости поставщиков и равные условия для них;
  • выбор формата - потребитель сможет сам решать, в каком виде получать документ (бумажном или электронном);
  • актуальная информация - в платежках появится блок с важными сообщениями от регулятора, которые будут обновляться периодически.


Как будет выглядеть обновленная платежка за газ (образец НКРЭКУ)

Когда появятся новые платежки

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. Это время предоставлено операторам ГРС для подготовки и приведения своих систем в соответствие с новыми требованиями.

Отметим, сейчас две платежки на одном листе уже получают клиенты "Нафтогаза" и "Газмереж". Новое постановление масштабирует этот опыт на весь рынок, имплементируя требования закона "О рынке природного газа".

Это поможет избежать путаницы, уменьшить расходы на печать бумажных квитанций и сделать процесс оплаты более удобным для граждан.

Ранее РБК-Украина писало, почему украинцы могут не получать бумажные платежки за газ. Причинами могут быть переплата, уже совершенная оплата или переход на электронные счета. В компании советуют пользоваться онлайн-сервисами, где платежки доступны быстрее и без задержек.

Также мы рассказывали, что Госпродпотребслужба Украины во время проверок тарифов на коммунальные услуги выявила массовые нарушения - почти в 98% случаев. По результатам инспекций потребителям возвращают средства, а поставщиков штрафуют и обязывают исправить тарифы.

