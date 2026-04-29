Две в одной: как изменятся платежки за газ для украинцев и когда они появятся

Что изменится в платежках

Регулятор вводит единый шаблон для всех операторов газораспределительных сетей (ГРС). Это означает, что форма счета будет одинаковой независимо от региона проживания потребителя.

Основные нововведения:

четкий перечень данных - в счете обязательно должна быть информация, предусмотренная европейскими нормами (Директива ЕС 1788/2024), что сделает начисления более прозрачными;

две платежки на одном листе - операторы получили право печатать счет за распределение газа вместе со счетом за сам газ; главное - сохранение независимости поставщиков и равные условия для них;

выбор формата - потребитель сможет сам решать, в каком виде получать документ (бумажном или электронном);

актуальная информация - в платежках появится блок с важными сообщениями от регулятора, которые будут обновляться периодически.



Как будет выглядеть обновленная платежка за газ (образец НКРЭКУ)

Когда появятся новые платежки

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. Это время предоставлено операторам ГРС для подготовки и приведения своих систем в соответствие с новыми требованиями.

Отметим, сейчас две платежки на одном листе уже получают клиенты "Нафтогаза" и "Газмереж". Новое постановление масштабирует этот опыт на весь рынок, имплементируя требования закона "О рынке природного газа".

Это поможет избежать путаницы, уменьшить расходы на печать бумажных квитанций и сделать процесс оплаты более удобным для граждан.