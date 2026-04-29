Две в одной: как изменятся платежки за газ для украинцев и когда они появятся

В октябре 2026 года украинцы начнут получать обновленные счета за распределение природного газа. НКРЭКУ утвердила новые стандарты платежек, которые должны стать более понятными и могут объединиться со счетом за потребление.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Главное:
Регулятор вводит единый шаблон для всех операторов газораспределительных сетей (ГРС). Это означает, что форма счета будет одинаковой независимо от региона проживания потребителя.
Основные нововведения:
Как будет выглядеть обновленная платежка за газ (образец НКРЭКУ)
Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. Это время предоставлено операторам ГРС для подготовки и приведения своих систем в соответствие с новыми требованиями.
Отметим, сейчас две платежки на одном листе уже получают клиенты "Нафтогаза" и "Газмереж". Новое постановление масштабирует этот опыт на весь рынок, имплементируя требования закона "О рынке природного газа".
Это поможет избежать путаницы, уменьшить расходы на печать бумажных квитанций и сделать процесс оплаты более удобным для граждан.
