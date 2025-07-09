Дві країни НАТО готові виробляти протипіхотні міни для України

Країни, які межують із Росією, пояснюють такий крок потребою посилити власну безпеку та підтримати Україну.

Литва та Фінляндія стали першими серед європейських держав, які фактично оголосили про повернення до виробництва заборонених боєприпасів.

У Фінляндії, яка має найдовший серед країн НАТО кордон із Росією, чотири оборонні компанії - Nammo Lapua, Insta, Raikka та Forcit Explosives вже заявили про готовність або зацікавленість у випуску протипіхотних мін.

Виробництво боєприпасів

"Ми збираємося витратити сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума", - заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, частину мін Литва планує передавати Україні. Подібну позицію висловив і глава оборонного комітету парламенту Фінляндії Хейккі Аутто.

"Це не тільки правильно і наш обов'язок підтримувати Україну, це також важливо для власної безпеки Фінляндії", - сказав він.

Як пише видання, п'ять країн НАТО, які планують вийти з Оттавського договору, заявляють, що не створюватимуть мінні поля в мирний час, а зберігатимуть міни для швидкого розгортання, якщо відчують загрозу.

Хоча вони поки не планують запуск виробництва, у Польщі заявили, що можуть швидко перейти до серійного випуску мін, якщо виникне потреба.

Деякі компанії в цих країнах уже працюють над відповідними проєктами.