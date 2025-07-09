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Две страны НАТО готовы производить противопехотные мины для Украины

Фото: Литва и Финляндия планируют изготавливать мины для Украины (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Литва и Финляндия, которые объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, планируют запустить их производство. Также готовы стать поставщиками для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Страны, граничащие с Россией, объясняют такой шаг необходимостью усилить собственную безопасность и поддержать Украину.

Литва и Финляндия стали первыми среди европейских государств, которые фактически объявили о возвращении к производству запрещенных боеприпасов.

В Финляндии, которая имеет самую длинную среди стран НАТО границу с Россией, четыре оборонные компании - Nammo Lapua, Insta, Raikka и Forcit Explosives уже заявили о готовности или заинтересованности в выпуске противопехотных мин.

Производство боеприпасов

"Мы собираемся потратить сотни миллионов евро на противотанковые мины, а также на противопехотные мины. Это будет значительная сумма", - заявил заместитель министра обороны Литвы Каролис Алекса.

По его словам, часть мин Литва планирует передавать Украине. Подобную позицию высказал и глава оборонного комитета парламента Финляндии Хейкки Аутто.

"Это не только правильно и наш долг поддерживать Украину, это также важно для собственной безопасности Финляндии", - сказал он.

Как пишет издание, пять стран НАТО, которые планируют выйти из Оттавского договора, заявляют, что не будут создавать минные поля в мирное время, а будут хранить мины для быстрого развертывания, если почувствуют угрозу.

Хотя они пока не планируют запуск производства, в Польше заявили, что могут быстро перейти к серийному выпуску мин, если возникнет необходимость.

Некоторые компании в этих странах уже работают над соответствующими проектами.

Выход из Оттавской конвенции

Напомним, что 29 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. СНБО и Кабмин получили поручение принять меры для обеспечения выполнения этого решения.

Кроме того, Польской Сейм поддержал законопроект о выходе из конвенции.

В начале мая 2025 года то же самое сделал парламент Литвы - поддержал выход из договора о противопехотных минах.

А в середине июня парламент Финляндии проголосовал за выход из конвенции.

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