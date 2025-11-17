Дві громади на Харківщині знеструмлені: хто залишився без світла

Блекаути в українських містах

РБК-Україна писало про зникнення світла в Харкові ввечері 8 листопада. Вулиці занурилися у темряву, повідомлялось про дуже малу напругу в електромережі.

Світло було відсутнє у більшості районів Харкова. Там, де електрика була, спостерігалось сильне миготіння освітлення. В мережі фіксувалась дуже низька напруга. Також зазначалось, що в деяких районах відсутнє водопостачання.

Також повідомлялось, що в ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Через це було запроваджено відключення світла в низці регіонів.

Тим часом у Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

Йдеться як про невеликі установки потужністю 10-15 кВт, так і про великі промислові генератори на 500-1000 кВт, необхідні для роботи теплопостачальних підприємств. Адміністрація вже передала запит до міністерств, аби отримати додаткове обладнання з державних резервів.