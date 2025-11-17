Две громады на Харьковщине обесточены: кто остался без света

Балаклейская и Изюмская громады Харьковщины обесточены в результате вражеских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую и Балаклейскую МВА в Telegram.
Вечером 16 ноября в городе Изюм Харьковской области была объявлена "дроновая опасность".
Впоследствии сообщалось о взрывах и исчезновении света на территории громады.
В то же время подобное сообщение появилось и от Балаклейской МВА:
"Сообщаем, что сейчас вся территория громады полностью обесточена".
Около полуночи в Изюмской МВА сообщили: сегодня восстановления электроснабжения ожидать не следует.
"Специалисты работают над установлением обстоятельств и масштабов аварийной ситуации. Аварийно-восстановительные работы будут продолжены утром", - информировали в МВА.
Там также заверили, что объекты водоснабжения и водоотведения будут работать утром согласно установленному ранее графику - с 06:00 до 9:00.
РБК-Украина писало об исчезновении света в Харькове вечером 8 ноября. Улицы погрузились в темноту, сообщалось об очень малом напряжении в электросети.
Свет отсутствовал в большинстве районов Харькова. Там, где электричество было, наблюдалось сильное мигание освещения. В сети фиксировалось очень низкое напряжение. Также отмечалось, что в некоторых районах отсутствует водоснабжение.
Также сообщалось, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. Из-за этого было введено отключение света в ряде регионов.
Тем временем в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.
Речь идет как о небольших установках мощностью 10-15 кВт, так и о крупных промышленных генераторах на 500-1000 кВт, необходимых для работы теплоснабжающих предприятий. Администрация уже передала запрос в министерства, чтобы получить дополнительное оборудование из государственных резервов.