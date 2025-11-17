RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Две громады на Харьковщине обесточены: кто остался без света

Иллюстративное фото: блэкаут в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Балаклейская и Изюмская громады Харьковщины обесточены в результате вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую и Балаклейскую МВА в Telegram.

Вечером 16 ноября в городе Изюм Харьковской области была объявлена "дроновая опасность".

Впоследствии сообщалось о взрывах и исчезновении света на территории громады.

В то же время подобное сообщение появилось и от Балаклейской МВА:

"Сообщаем, что сейчас вся территория громады полностью обесточена".

Около полуночи в Изюмской МВА сообщили: сегодня восстановления электроснабжения ожидать не следует.

"Специалисты работают над установлением обстоятельств и масштабов аварийной ситуации. Аварийно-восстановительные работы будут продолжены утром", - информировали в МВА.

Там также заверили, что объекты водоснабжения и водоотведения будут работать утром согласно установленному ранее графику - с 06:00 до 9:00.

 

 

 

Блэкауты в украинских городах

РБК-Украина писало об исчезновении света в Харькове вечером 8 ноября. Улицы погрузились в темноту, сообщалось об очень малом напряжении в электросети.

Свет отсутствовал в большинстве районов Харькова. Там, где электричество было, наблюдалось сильное мигание освещения. В сети фиксировалось очень низкое напряжение. Также отмечалось, что в некоторых районах отсутствует водоснабжение.

Также сообщалось, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. Из-за этого было введено отключение света в ряде регионов.

Тем временем в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.

Речь идет как о небольших установках мощностью 10-15 кВт, так и о крупных промышленных генераторах на 500-1000 кВт, необходимых для работы теплоснабжающих предприятий. Администрация уже передала запрос в министерства, чтобы получить дополнительное оборудование из государственных резервов.

Читайте РБК-Украина в Google News
БлэкаутХарьков