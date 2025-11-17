ua en ru
Дві громади на Харківщині знеструмлені: хто залишився без світла

Харківська область, Понеділок 17 листопада 2025 01:05
Дві громади на Харківщині знеструмлені: хто залишився без світла Ілюстративне фото: блекаут в Харківській області (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Балаклійська та Ізюмська громади Харківщини знеструмлені внаслідок ворожих ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську та Балаклійську МВА у Telegram.

Ввечері 16 листопада у місті Ізюм Харківської області було оголошено "дронову небезпеку".

Згодом повідомлялось про вибухи та зникнення світла на території громади.

У той же час подібне повідомлення з'явилось і від Балаклійської МВА:

"Повідомляємо, що наразі вся територія громади повністю знеструмлена".

Близько опівночі в Ізюмській МВА повідомили: сьогодні на відновлення електропостачання очікувати не слід.

"Фахівці працюють над встановленням обставин та масштабів аварійної ситуації. Аварійно-відновлювальні роботи буде продовжено вранці", - інформували в МВА.

Там також запевнили, що обʼєкти водопостачання та водовідведення будуть працювати вранці згідно з установленим раніше графіком - з 06:00 до 9:00.

Блекаути в українських містах

РБК-Україна писало про зникнення світла в Харкові ввечері 8 листопада. Вулиці занурилися у темряву, повідомлялось про дуже малу напругу в електромережі.

Світло було відсутнє у більшості районів Харкова. Там, де електрика була, спостерігалось сильне миготіння освітлення. В мережі фіксувалась дуже низька напруга. Також зазначалось, що в деяких районах відсутнє водопостачання.

Також повідомлялось, що в ніч на 8 листопада російські окупанти вчергове масовано атакували Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Через це було запроваджено відключення світла в низці регіонів.

Тим часом у Полтавській області формують додаткові резерви генераторів і пального для критичної інфраструктури на випадок тривалих відключень електроенергії.

Йдеться як про невеликі установки потужністю 10-15 кВт, так і про великі промислові генератори на 500-1000 кВт, необхідні для роботи теплопостачальних підприємств. Адміністрація вже передала запит до міністерств, аби отримати додаткове обладнання з державних резервів.

