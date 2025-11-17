Две громады на Харьковщине обесточены: кто остался без света

Балаклейская и Изюмская громады Харьковщины обесточены в результате вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую и Балаклейскую МВА в Telegram.

Вечером 16 ноября в городе Изюм Харьковской области была объявлена "дроновая опасность".

Впоследствии сообщалось о взрывах и исчезновении света на территории громады.

В то же время подобное сообщение появилось и от Балаклейской МВА:

"Сообщаем, что сейчас вся территория громады полностью обесточена".

Около полуночи в Изюмской МВА сообщили: сегодня восстановления электроснабжения ожидать не следует.

"Специалисты работают над установлением обстоятельств и масштабов аварийной ситуации. Аварийно-восстановительные работы будут продолжены утром", - информировали в МВА.

Там также заверили, что объекты водоснабжения и водоотведения будут работать утром согласно установленному ранее графику - с 06:00 до 9:00.