ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Две громады на Харьковщине обесточены: кто остался без света

Харьковская область, Понедельник 17 ноября 2025 01:05
UA EN RU
Две громады на Харьковщине обесточены: кто остался без света Иллюстративное фото: блэкаут в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Балаклейская и Изюмская громады Харьковщины обесточены в результате вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую и Балаклейскую МВА в Telegram.

Вечером 16 ноября в городе Изюм Харьковской области была объявлена "дроновая опасность".

Впоследствии сообщалось о взрывах и исчезновении света на территории громады.

В то же время подобное сообщение появилось и от Балаклейской МВА:

"Сообщаем, что сейчас вся территория громады полностью обесточена".

Около полуночи в Изюмской МВА сообщили: сегодня восстановления электроснабжения ожидать не следует.

"Специалисты работают над установлением обстоятельств и масштабов аварийной ситуации. Аварийно-восстановительные работы будут продолжены утром", - информировали в МВА.

Там также заверили, что объекты водоснабжения и водоотведения будут работать утром согласно установленному ранее графику - с 06:00 до 9:00.

Блэкауты в украинских городах

РБК-Украина писало об исчезновении света в Харькове вечером 8 ноября. Улицы погрузились в темноту, сообщалось об очень малом напряжении в электросети.

Свет отсутствовал в большинстве районов Харькова. Там, где электричество было, наблюдалось сильное мигание освещения. В сети фиксировалось очень низкое напряжение. Также отмечалось, что в некоторых районах отсутствует водоснабжение.

Также сообщалось, что в ночь на 8 ноября российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину, ударив по энергетической инфраструктуре и жилых районах. Из-за этого было введено отключение света в ряде регионов.

Тем временем в Полтавской области формируют дополнительные резервы генераторов и горючего для критической инфраструктуры на случай длительных отключений электроэнергии.

Речь идет как о небольших установках мощностью 10-15 кВт, так и о крупных промышленных генераторах на 500-1000 кВт, необходимых для работы теплоснабжающих предприятий. Администрация уже передала запрос в министерства, чтобы получить дополнительное оборудование из государственных резервов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блэкаут Харьков
Новости
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Зеленский: наши ТЭС и добыча газа стали мишенями для ракет и дронов РФ
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт