ua en ru
Вс, 05 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Два часа ужаса и блэкаут": россияне жалуются на массированную атаку дронов под Нижним Новгородом

06:15 05.04.2026 Вс
2 мин
Жители региона сообщают о 20 взрывах
aimg Оксана Гапончук
"Два часа ужаса и блэкаут": россияне жалуются на массированную атаку дронов под Нижним Новгородом Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)

В ночь на 5 апреля Нижний Новгород (РФ) атаковали три волны беспилотников. Очевидцы сообщают о более 20 взрывах, пожарах и массовых отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Читайте также: Оккупанты "ослепли" в Крыму и на востоке: ВСУ уничтожили дефицитную РЛС (видео)

Так, в ночь на 5 апреля российский Нижний Новгород стал целью масштабной атаки беспилотников. Местные жители сообщают о настоящем аду в небе, который длился более двух часов.

По предварительным данным, город атаковали по меньшей мере три волны дронов-камикадзе, а количество взрывов исчисляется десятками. В соцсетях говорят, что их было более 20.

Первые сообщения об атаке появились около полуночи. Очевидцы рассказывают о характерном гудении двигателей и ярких вспышках в небе.

Основной удар пришелся на южную часть города и прилегающие районы.

"Было очень страшно, насчитали более 20 взрывов. Дроны летели очень низко, буквально над крышами. Потом исчез свет, а над одним из районов поднялся густой дым", - жалуются жители Нижнего Новгорода в местных пабликах.

Официальные источники РФ пока молчат о последствиях атаки, однако, по словам очевидцев, в нескольких районах города наблюдаются серьезные перебои с электроснабжением.

Кроме того, над промышленными зонами города замечены столбы дыма, что может свидетельствовать о попадании в стратегические объекты.

Отметим, что Нижний Новгород расположен глубоко в тылу РФ, однако он является стратегическим узлом. Здесь сосредоточены крупные нефтеперерабатывающие заводы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, нефтяные порты РФ на Балтике до сих пор не могут обрабатывать грузы после атак дронов. Таким образом, российские НПЗ вынуждены искать дорогие альтернативные маршруты для экспорта топлива.

Из-за масштабных атак украинских дронов на порты Усть-Луга и Приморск экспорт российской нефти по Балтийскому морю фактически оказался в состоянии "паралича".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Пожар Атака дронов
Новости
Такого еще не делал никто: украинский пилот дронов установил мировой рекорд (видео)
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои