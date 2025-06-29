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За дві доби ДТЕК повернув світло 3 тисячам родин після обстрілів

Україна, Неділя 29 червня 2025 17:06
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За дві доби ДТЕК повернув світло 3 тисячам родин після обстрілів Фото: ДТЕК повернув світло 3 тисячам родин за дві доби після обстрілів РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За останні два дні енергетики компанії ДТЕК повернули світло 3 тисячам родин. Мова про сім'ї Донецької та Дніпропетровської областей, які залишились без електропостачання після атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області за два дні вдалося повернути світло у 1,4 тисяч осель після ворожих обстрілів.

Водночас у Дніпропетровській області за останні дві доби енергетики відновили електропостачання 1,5 тисячам домівок місцевих мешканців.

Попри небезпеку енергетики продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Робота енергетиків ДТЕК

Як повідомлялось, за останні три доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло 15 тисячам родин. Їх домівки були без світла через ворожі атаки.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

А у травні енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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ДТЕК Війна в Україні
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