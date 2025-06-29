За двое суток ДТЭК вернул свет 3 тысячам семей после обстрелов
За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет 3 тысячам семей. Речь о семьях Донецкой и Днепропетровской областей, которые остались без электроснабжения после атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Отмечается, что в Донецкой области за два дня удалось вернуть свет в 1,4 тысяч домов после вражеских обстрелов.
В то же время в Днепропетровской области за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение 1,5 тысячам домов местных жителей.
Несмотря на опасность энергетики продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.
Работа энергетиков ДТЭК
Как сообщалось, за последние трое суток энергетики компании ДТЭК вернули свет 15 тысячам семей. Их дома были без света из-за вражеских атак.
Напомним, на прошлой неделе энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.
А в мае энергетики ДТЭК вернули свет в дома почти 500 тысяч семей в Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, которые были без электричества из-за вражеских атак.
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