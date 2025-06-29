За двое суток ДТЭК вернул свет 3 тысячам семей после обстрелов

За последние два дня энергетики компании ДТЭК вернули свет 3 тысячам семей. Речь о семьях Донецкой и Днепропетровской областей, которые остались без электроснабжения после атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Отмечается, что в Донецкой области за два дня удалось вернуть свет в 1,4 тысяч домов после вражеских обстрелов.

В то же время в Днепропетровской области за последние двое суток энергетики восстановили электроснабжение 1,5 тысячам домов местных жителей.

Несмотря на опасность энергетики продолжают работать, как только военные предоставляют разрешение на проведение работ.