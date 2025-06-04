ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У травні енергетики повернули світло 500 тисячам сімей після обстрілів, - ДТЕК

Україна, Середа 04 червня 2025 12:28
UA EN RU
У травні енергетики повернули світло 500 тисячам сімей після обстрілів, - ДТЕК Фото: у травні ДТЕК повернув світло 500 тисячам сімей після обстрілів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що у травні енергетики продовжували працювати над ремонтом мереж та обладнання після ворожих атак. Зокрема, на Донеччині минулого місяця їм вдалося повернути електрику у 380,8 тисяч осель.

Також від постійних обстрілів страждає Дніпропетровщина. Тут протягом місяця енергетики повернули світло у домівки майже 105 тисяч родин.

Окрім того, потерпала від ворожих атак і Київщина. Тут у травні енергетики відновили електропостачання 8,4 тисяч домівок. У той же період ремонтні бригади повернули світло в домівки 2,7 тисяч родин жителів Одещини, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

Робота ДТЕК з відновлення електропостачання

Додамо, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю або частково відновити електропостачання в 67 населених пунктах і повернути світло в будинки майже 115 тисяч сімей.

Нагадаємо, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Війна в Україні
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках