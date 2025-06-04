У травні енергетики повернули світло 500 тисячам сімей після обстрілів, - ДТЕК
Минулого місяця енергетики ДТЕК повернули світло в домівки майже 500 тисяч родин в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що у травні енергетики продовжували працювати над ремонтом мереж та обладнання після ворожих атак. Зокрема, на Донеччині минулого місяця їм вдалося повернути електрику у 380,8 тисяч осель.
Також від постійних обстрілів страждає Дніпропетровщина. Тут протягом місяця енергетики повернули світло у домівки майже 105 тисяч родин.
Окрім того, потерпала від ворожих атак і Київщина. Тут у травні енергетики відновили електропостачання 8,4 тисяч домівок. У той же період ремонтні бригади повернули світло в домівки 2,7 тисяч родин жителів Одещини, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.
Робота ДТЕК з відновлення електропостачання
Додамо, що минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю або частково відновити електропостачання в 67 населених пунктах і повернути світло в будинки майже 115 тисяч сімей.
Нагадаємо, у квітні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 430 тис. родин у Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київський областях, чиї домівки знеструмлювались після ворожих атак.
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