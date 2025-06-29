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За три доби ДТЕК повернув світло 15 тисячам родин після ворожих атак

Україна, Неділя 29 червня 2025 10:55
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За три доби ДТЕК повернув світло 15 тисячам родин після ворожих атак Фото: ДТЕК повернув світло 15 тисячам родин за три доби після атак РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

За останні три доби енергетики компанії ДТЕК повернули світло 15 тисячам родин. Їх домівки були без світла через ворожі атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Зокрема, з 23 по 25 червня енергетикам ДТЕК вдалося відновити електропостачання 3 населених пунктів Донеччини. Завдяки цьому світло повернулося в майже 10 тисяч домівок.

Водночас на Дніпропетровщині енергетики повернули світло майже 5 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії через обстріли.

Попри все енергетики продовжують працювати та повертати світло там, де це є можливим. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл від ЗСУ та ДСНС та доступ до місця пошкоджень.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Додамо, що за день 21 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках після ворожих обстрілів.

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