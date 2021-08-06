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Две трети украинцев считают себя бедными, средним классом - 1%

Автор: Александр Белоус

Две трети украинцев (67,1%) относят себя к бедным. Еще 31,9% к небедным, но еще не представителям среднего класса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств за 2020 год Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, 1,0% относят себя к представителям среднего класса. В то же время Госстат не смог выявить среди украинцев богатых граждан.

Для того, чтобы не чувствовать себя бедными, по мнению 47,0% украинцев нужен месячный доход более 10 тысяч гривен, 27,3% указали сумму от 9 тысяч гривен до 10 тысяч гривен.

Отвечая на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 70,7% граждан назвали сумму более 22 тысяч гривен в месяц.

Как сообщало РБК-Украина, за последний год 11,8% украинцев получали достаточно доходов, чтобы делать сбережения. В то же время 3,2% граждан не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

Напомним, в 2020 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,6 млн (1,6%) граждан Украины, что больше, чем в 2019 году (0,4 млн человек, 1,1%). Размер минимума составил 2078,4 гривен в месяц.

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Государственная служба статистики