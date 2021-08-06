Дві третини українців вважають себе бідними, середнім класом - 1%

За даними статистичного відомства, 1,0% відносять себе до представників середнього класу. Водночас Держстат не зміг виявити серед українців заможних громадян.

Для того, щоб не відчувати себе бідними, на думку 47,0% українців потрібен місячний дохід понад 10 тисяч гривень, 27,3% вказали суму від 9 тисяч гривень до 10 тисяч гривень.

Відповідаючи на запитання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 70,7% громадян назвали суму понад 22 тисячі гривень на місяць.