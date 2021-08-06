Дві третини українців вважають себе бідними, середнім класом - 1%

Дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2020 рік Державної служби статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, 1,0% відносять себе до представників середнього класу. Водночас Держстат не зміг виявити серед українців заможних громадян.
Для того, щоб не відчувати себе бідними, на думку 47,0% українців потрібен місячний дохід понад 10 тисяч гривень, 27,3% вказали суму від 9 тисяч гривень до 10 тисяч гривень.
Відповідаючи на запитання про дохід, який дозволяє вважати себе представником середнього класу, 70,7% громадян назвали суму понад 22 тисячі гривень на місяць.
Як повідомляло РБК-Україна, за останній рік 11,8% українців отримували достатньо доходів, щоб робити заощадження. Водночас 3,2% громадян не вдавалося забезпечити навіть достатнє харчування.
Нагадаємо, у 2020 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,6 млн (1,6%) громадян України, що більше, ніж у 2019 році (0,4 млн осіб, 1,1%). Розмір мінімуму становив 2078,4 гривень на місяць.