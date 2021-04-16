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Две трети украинских компаний планируют повысить зарплаты в течение года

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 12:24
Две трети украинских компаний планируют повысить зарплаты в течение года Фото: бизнес намерен повышать зарплаты и сокращать работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Почти две трети руководителей украинских предприятий (62,9%) ожидают роста затрат на одного работника в следующие 12 месяцев. Еще 34,7% прогнозируют сохранение зарплат на текущем уровне, и только 2,4% планируют снизить зарплаты.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года.

Повышение ожиданий по росту зарплат наблюдается третий квартал подряд. Баланс ответов составляет 60,6% (в IV квартале 2020 года - 58,9%).

Две трети украинских компаний планируют повысить зарплаты в течение года

В то же время шестой квартал подряд респонденты прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 1,9% (в IV квартале 2020 года - "минус" 9,9%).

Две трети украинских компаний планируют повысить зарплаты в течение года

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 февраля по 3 марта 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, по данным опроса НБУ в I квартале 2021 года руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

Отметим, по данным опроса НБУ в I квартале 2021 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 29,15 грн/доллар.

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