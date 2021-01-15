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Бизнес планирует в 2021 году сокращать персонал и повышать зарплаты

Киев, Пятница 15 января 2021 14:05
Бизнес планирует в 2021 году сокращать персонал и повышать зарплаты
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев. Ожидание увольнений фиксируется пятый квартал подряд.

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2020 года.

По данным опроса, баланс ответов составляет "минус" 9,9% (в III квартале 2020 года "минус" 10,8%). Уменьшение количества работников прогнозируют респонденты всех видов экономической деятельности, кроме предприятий энерго - и водоснабжения.

Бизнес планирует в 2021 году сокращать персонал и повышать зарплаты

На фоне прогнозов по сокращению работников наблюдается усиление ожиданий относительно роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 58,9% (в III квартале 2020 года - 52,1%).

Бизнес планирует в 2021 году сокращать персонал и повышать зарплаты

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 ноября 2020 году до 3 декабря 2020 года среди руководителей 693 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года руководители украинских предприятий ожидали роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

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