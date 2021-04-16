ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз бизнеса

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 11:49
Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз бизнеса Фото: рост цен в ближайший год будет ниже 8%, уверен бизнес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%. В предыдущем квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 7,9%

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за I квартал 2021 года.

Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз бизнеса
По данным опроса, 49,3% респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5%.

Что будет с ценами в Украине в течение года: прогноз бизнеса

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 февраля по 3 марта 2021 года среди руководителей 687 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 8,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Национальный банк Украины цены инфляция
NEWS
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют
DAILY
Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса