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Дві третини українських компаній планують підвищити зарплати протягом року

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 12:24
Дві третини українських компаній планують підвищити зарплати протягом року Фото: бізнес має намір підвищувати зарплати і скорочувати працівників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Майже дві третини керівника українських підприємств (62,9%) очікують зростання очікують зростання витрат на одного працівника у наступні 12 місяців. Ще 34,7% прогнозують збереження зарплат на поточному рівні, і лише 2,4% планують знизити зарплати.

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за I квартал 2021 року.

Підвищення очікувань щодо зростання зарплат спостерігається третій квартал поспіль. Баланс відповідей складає 60,6% (в IV кварталі 2020 року - 58,9%).

Дві третини українських компаній планують підвищити зарплати протягом року

Водночас шостий квартал поспіль респонденти прогнозують зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 1,9% (в IV кварталі 2020 року - "мінус" 9,9%).

Дві третини українських компаній планують підвищити зарплати протягом року

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 лютого по 3 березня 2021 року серед керівників 687 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думки респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, в I кварталі 2021 року керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,7%.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, в I кварталі 2021 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 29,15 грн/долар.

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