Почти две сотни беженцев снова штурмовали границу Польши

В Польше за минувшие сутки зафиксировали 217 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, во время очередной из них, группа из почти 200 мигрантов пыталась силой прорваться через рубеж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.
Так, беженцы уже второй день подряд пытаются прорвать границу близ польского города Черемча.
"На участке, охраняемой пограничным постом в Черемчи, группа из почти 200 агрессивных иностранцев штурмовала границу", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, польские пограничники выдали 12 постановлений о депортации нелегалов с территории страны.
Напомним, вчера в Польше показали, как белорусские силовики помогают мигрантам прорывать границу.
Добавим, лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко предложил ЕС оплатить возвращение мигрантов в Ирак.
Также стало известно, что Еврокомиссия может предоставить 200 млн евро для Польши, Литвы и Латвии для обеспечения безопасности границы с Беларусью.