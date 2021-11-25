Лукашенко о возвращении мигрантов в Ирак: пусть Евросоюз оплатит

Лидер правящего режима в Беларуси Александр Лукашенко предлагает Европейскому союзу оплатить возвращение мигрантов в Ирак. По его словам, очередной самолет не вылетел за ними, поскольку рейс не оплачен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

По его словам, белорусская сторона собирает мигрантов в аэропорту Минска, но сегодня самолет за ними не прилетел, поскольку вопрос связан с оплатой расходов.

"Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: выделили деньги, и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие… Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - добавил Лукашенко.