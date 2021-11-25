ЕС может предоставить 200 млн евро на защиту границы с Беларусью

Еврокомиссия может предоставить 200 млн евро для Польши, Литвы и Латвии для обеспечения безопасности границы с Беларусью.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Камински провел телефонный разговор с комиссаром ЕС по внутренним делам Илвой Йоханссон.

Каминский предоставил информацию о текущей ситуации на польско-белорусской границе, а также подчеркнул, что помимо кризиса на польско-белорусской границе, судьба политических заключенных в Беларуси также важна, что требует увеличения участия ЕС в усилиях по их освобождению.

Йоханссон заявила, что действия Беларуси должны встретить твердую реакцию со стороны ЕС и что режим Александра Лукашенко несет ответственность за миграционный кризис на польско-белорусской границе.