Фото: майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі (Getty Images)

У Польщі за минулу добу зафіксували 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час чергової з них, група з майже 200 мігрантів намагалася силою прорватися через рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.