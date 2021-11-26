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Майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі

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Польща, П'ятниця 26 листопада 2021 10:01
Майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі Фото: майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі за минулу добу зафіксували 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час чергової з них, група з майже 200 мігрантів намагалася силою прорватися через рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

Так, біженці вже другий день поспіль намагаються прорвати кордон поблизу польського міста Черемча.

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із майже 200 агресивних іноземців штурмувала кордон", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, польські прикордонники видали 12 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.

Нагадаємо, вчора в у Польщі показали, як білоруські силовики допомагають мігрантам проривати кордон.

Додамо, лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко запропонував ЄС оплатити повернення мігрантів до Іраку.

Також стало відомо, що Єврокомісія може надати 200 млн євро для Польщі, Литви та Латвії для забезпечення безпеки кордону з Білоруссю.

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