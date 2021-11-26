Майже дві сотні біженців знову штурмували кордон Польщі
У Польщі за минулу добу зафіксували 217 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час чергової з них, група з майже 200 мігрантів намагалася силою прорватися через рубіж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.
Так, біженці вже другий день поспіль намагаються прорвати кордон поблизу польського міста Черемча.
"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Черемчі, група із майже 200 агресивних іноземців штурмувала кордон", - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, польські прикордонники видали 12 ухвал про депортацію нелегалів з території країни.
Wczoraj tj.26.11.granicępróbowało nielegalnie przekroczyć 217 osób. #funkcjonariuszeSG wobec 12 osób wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. pic.twitter.com/7YK6TsWyc8
Нагадаємо, вчора в у Польщі показали, як білоруські силовики допомагають мігрантам проривати кордон.
Додамо, лідер правлячого режиму в Білорусі Олександр Лукашенко запропонував ЄС оплатити повернення мігрантів до Іраку.
Також стало відомо, що Єврокомісія може надати 200 млн євро для Польщі, Литви та Латвії для забезпечення безпеки кордону з Білоруссю.