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За два тижні Рада розглянула понад сотню законодавчих ініціатив

Новини » Політика    16.09.2019 - 11:21
За два тижні Рада розглянула понад сотню законодавчих ініціатив
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

ВР ухвалила за основу 44 законопроекти, а в цілому - 9

За два тижні Верховна рада розглянула 110 законодавчих ініціатив. Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому в цілому прийнято майже 10 законів.

"За два тижні роботи другої сесії Верховної ради 9 скликання проведено 9 пленарних засідань, на яких розглянуто 110 законодавчих ініціатив. Зокрема, прийнято в цілому 9 законів, а 44 законопроекти прийняті в першому читанні за основу", - заявив Разумков.

Нагадаємо, минулого тижня парламент розпустив нинішній склад Центральної виборчої комісії. Таким чином, Рада схвалила подання президента України Володимира Зеленського. Звільнення ЦВК підтримав 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, 3 вересня Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів з 2020 року. Підкреслимо, законопроект уже підписав президент Володимир Зеленський.

Додамо також, парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)". Підкреслимо, спочатку парламентарі прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

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