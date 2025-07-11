Два "золотых" способа для хорошего сна в жару, которые действительно работают

Известный врач из соцсетей поделился советами, как хорошо спать во время жары. Он предлагает два простых изменения в вашей ночной рутине, которые помогут лучше заснуть.

О каких именно двух привычках идет речь, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.

Что нужно знать о сне в жару?

Когда температура стремительно растет, нам становится очень жарко, что значительно усложняет ночной сон. А, как известно, многим, достаточное количество качественного сна является чрезвычайно важным для нашего здоровья.

Два "золотых" лайфхака для прохладного сна

Врач Амир Хан рассказал, как хорошо отдохнуть ночью.

"Мои два действительно практических главных совета. Если у вас дома есть вентилятор, не просто разгоняйте горячий воздух - возьмите миску со льдом и поставьте ее под вентилятор. Когда воздух будет дуть над ним, он будет охлаждаться, и вы получите действительно эффективную и бесплатную систему кондиционирования воздуха", - сказал эксперт.

Шаг номер два: возьмите пару носков. Положите их в пластиковый пакет на молнии, подержите в морозильной камере за час до сна, потому что спать так жарко действительно трудно. Наденьте эти носки, прежде чем ложиться спать. Это охладит ваше тело, и сегодня вы будете иметь гораздо лучший ночной сон.

Почему жара мешает сну?

Существует ряд причин, почему жара затрудняет сон. Когда мы ложимся спать, наше тело естественно охлаждается, чтобы подготовиться ко сну, но высокие температуры могут мешать этому процессу.

Для засыпания и поддержания сна температура тела должна снизиться, а чрезмерная жара затрудняет охлаждение организма. Это может привести как к беспокойному сну, так и к трудностям с засыпанием.

Сколько сна вам нужно?

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), взрослому обычно требуется около семи-девяти часов сна.

Однако возраст, состояние здоровья и личные обстоятельства влияют на то, сколько сна нам нужно, к тому же некоторые люди естественно спят больше, чем другие.

Проблемы со сном являются распространенным явлением, и причины этого могут меняться в течение нашей жизни. Например, болезни, работа, стресс и рождение ребенка также могут вызвать проблемы со сном.

Хотя несколько бессонных ночей часто не являются поводом для беспокойства, это может стать проблемой, если начинает влиять на вашу повседневную жизнь. Если вас беспокоят проблемы со сном, обратитесь за советом к своему семейному врачу.