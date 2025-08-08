Два знаки Зодіаку відчують потужний вплив Повні 9 серпня: хто у списку

Уже 9 серпня на нас чекає повня, яку називають Осетровим Місяцем. Астрологи попереджають: її енергія виявиться особливо сильною для двох знаків Зодіаку. На них чекають зміни, внутрішні конфлікти й важливі усвідомлення.

Хто в цьому списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Повня 9 серпня 2025

Серпневу повню називають Осетровим Місяцем - вона збігається з сезоном, коли осетрів особливо багато і їх легше виловити. У 2025 році він настане 9 серпня.

Цього дня Сонце перебуватиме у знаку Лева, а Місяць - у знаку Водолія. Ці два знаки - протилежності, але саме в момент повного місяця вони з'єднуються, щоб створити баланс і внутрішню гармонію.

Хоча сильна енергетика Повні впливає на всіх без винятку, особливо яскраво вона проявиться у Лева і Водолія - вони відчують її найгостріше.

Лев

Для Левів це період внутрішнього напруження і самоаналізу. Сонце - ваш управитель - зараз максимально активне, а Місяць навпроти вас.

Це може спричиняти емоційні гойдалки, конфлікти між "хочу" і "потрібно", потребу бути почутим і зрозумілим.

Можливі моменти перевантаження, втоми, емоційної дратівливості. Але водночас - шанс відпустити старе, переосмислити пріоритети та почати новий етап.

Важливо не придушувати почуття, а чесно проживати їх. Підтримка близьких і творчість допоможуть відновити рівновагу.

Водолій

Місяць у вашому знаку посилює інтуїцію і робить вас особливо сприйнятливими до змін. Це час глибокої трансформації, коли може захотітися вирватися з рутини, змінити оточення або навіть спосіб життя.

Можливі раптові прозріння, сни, знаки - довіряйте внутрішньому голосу. Однак важливо не поспішати з радикальними рішеннями - повний місяць часто спотворює сприйняття.

Це чудовий час, щоб переглянути кордони у стосунках, відпустити токсичних людей і зробити крок до себе справжнього.

Порада для обох знаків

Повний місяць - це не про дії, а про усвідомлення. Використовуйте його як точку перезавантаження.

Тиша, медитація, ведення щоденника і відмова від конфліктів допоможуть м'яко пройти через цей насичений енергетичний день.