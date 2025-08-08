ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Два знаки Зодіаку відчують потужний вплив Повні 9 серпня: хто у списку

П'ятниця 08 серпня 2025 10:08
UA EN RU
Два знаки Зодіаку відчують потужний вплив Повні 9 серпня: хто у списку Повня 9 серпня вдарить по долі двох знаків Зодіаку (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже 9 серпня на нас чекає повня, яку називають Осетровим Місяцем. Астрологи попереджають: її енергія виявиться особливо сильною для двох знаків Зодіаку. На них чекають зміни, внутрішні конфлікти й важливі усвідомлення.

Хто в цьому списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Повня 9 серпня 2025

Серпневу повню називають Осетровим Місяцем - вона збігається з сезоном, коли осетрів особливо багато і їх легше виловити. У 2025 році він настане 9 серпня.

Цього дня Сонце перебуватиме у знаку Лева, а Місяць - у знаку Водолія. Ці два знаки - протилежності, але саме в момент повного місяця вони з'єднуються, щоб створити баланс і внутрішню гармонію.

Хоча сильна енергетика Повні впливає на всіх без винятку, особливо яскраво вона проявиться у Лева і Водолія - вони відчують її найгостріше.

Лев

Для Левів це період внутрішнього напруження і самоаналізу. Сонце - ваш управитель - зараз максимально активне, а Місяць навпроти вас.

Це може спричиняти емоційні гойдалки, конфлікти між "хочу" і "потрібно", потребу бути почутим і зрозумілим.

Можливі моменти перевантаження, втоми, емоційної дратівливості. Але водночас - шанс відпустити старе, переосмислити пріоритети та почати новий етап.

Важливо не придушувати почуття, а чесно проживати їх. Підтримка близьких і творчість допоможуть відновити рівновагу.

Водолій

Місяць у вашому знаку посилює інтуїцію і робить вас особливо сприйнятливими до змін. Це час глибокої трансформації, коли може захотітися вирватися з рутини, змінити оточення або навіть спосіб життя.

Можливі раптові прозріння, сни, знаки - довіряйте внутрішньому голосу. Однак важливо не поспішати з радикальними рішеннями - повний місяць часто спотворює сприйняття.

Це чудовий час, щоб переглянути кордони у стосунках, відпустити токсичних людей і зробити крок до себе справжнього.

Порада для обох знаків

Повний місяць - це не про дії, а про усвідомлення. Використовуйте його як точку перезавантаження.

Тиша, медитація, ведення щоденника і відмова від конфліктів допоможуть м'яко пройти через цей насичений енергетичний день.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Новини
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки