Таро-гороскоп на тиждень. Кому зірки обіцяють романтику, а на кого чекає жорстка розмова

Цей тиждень, який розпочався 4 серпня і продовжиться до 10 серпня, обіцяє несподівані повороти: на когось чекає кохання і натхнення, а хтось зіткнеться з правдою, яку більше не можна ігнорувати.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Лицар Жезлів

Цей тиждень вимагає драйву і пригод! Вам потрібно більше веселощів і спонтанності. Не сперечайтеся із собою - просто дозвольте розважатися і заряджати енергією інших.

Телець

Карта Таро: Королева Мечів

Ваші погляди змінилися - дайте їм зміцніти. Формулюйте чітку позицію без емоцій, спирайтеся на факти. Час мислити самостійно і не виправдовуватися.

Близнюки

Карта Таро: Сімка Мечів

Навколо є нещирі люди. Ви це відчуваєте. Пора обірвати ці зв'язки без жалю. Зачиніть двері й оберіть нарешті спокій.

Рак

Карта Таро: Шістка Мечів

Цього тижня Всесвіт дає вам знак: час йти. Ви давно це обмірковували. Увійдіть у новий етап легко і гідно - без страху.

Лев

Карта Таро: Правосуддя

Вас використовують або навіть маніпулюють. Не мовчіть. Зверніться по допомогу - моральну чи юридичну. Ви не самі.

Діва

Карта Таро: Закохані

Почуття сильні, але щось турбує. Обговоріть це відкрито. Слухайте уважно і щиро говоріть. Це змінить динаміку стосунків.

Терези

Карта Таро: Десятка Кубків

Ідеалізація може зіпсувати те, що є. Знизьте очікування і побачите, що щастя вже поруч. Іноді достатньо бути трохи реалістом.

Скорпіон

Карта Таро: Трійка Монет

Ви занадто багато віддавали іншим. Тепер - ваша черга. Якщо хтось не цінує ваш внесок - це вже не ваша проблема.

Стрілець

Карта Таро: Вісімка Мечів

Досить гадати, що про вас думають інші. Сконцентруйтеся на собі, займіться внутрішнім світом. І ви відчуєте велике полегшення.

Козоріг

Карта Таро: Лицар Монет

Ви справді заслужили на відпочинок. Відпустіть надмірний контроль і дозвольте собі трохи розслаблення. Це не лінь - це перезавантаження.

Водолій

Карта Таро: Двійка Жезлів

Ви застрягли між варіантами. Виберіть напрямок, складіть план і рухайтеся. Чіткість думок - ваше звільнення.

Риби

Карта Таро: Сімка Жезлів

Вас втягнули в чужу боротьбу. Але це не ваша війна. Відійдіть. Ваше мовчання - найкраща відповідь.