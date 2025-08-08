ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Два знака Зодиака почувствуют мощное влияние Полнолуния 9 августа: кто в списке

Пятница 08 августа 2025 10:08
UA EN RU
Два знака Зодиака почувствуют мощное влияние Полнолуния 9 августа: кто в списке Полнолуние 9 августа ударит по судьбе двух знаков Зодиака (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Уже 9 августа нас ждет полнолуние, которое называют Осетровой Луной. Астрологи предупреждают: его энергия окажется особенно сильной для двух знаков Зодиака. Их ждут перемены, внутренние конфликты и важные осознания.

Кто в этом списке, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Полнолуние 9 августа 2025

Августовское полнолуние называют Осетровой Луной - оно совпадает с сезоном, когда осетров особенно много и их легче выловить. В 2025 году оно наступит 9 августа.

В этот день Солнце будет находиться в знаке Льва, а Луна - в знаке Водолея. Эти два знака - противоположности, но именно в момент полнолуния они соединяются, чтобы создать баланс и внутреннюю гармонию.

Хотя сильная энергетика Полнолуния влияет на всех без исключения, особенно ярко она проявится у Льва и Водолея - они почувствуют ее наиболее остро.

Лев

Для Львов это период внутреннего напряжения и самоанализа. Солнце - ваш управитель - сейчас максимально активен, а Луна напротив вас.

Это может вызывать эмоциональные качели, конфликты между "хочу" и "нужно", потребность быть услышанным и понятым.

Возможны моменты перегрузки, усталости, эмоциональной раздражительности. Но вместе с тем - шанс отпустить старое, переосмыслить приоритеты и начать новый этап.

Важно не подавлять чувства, а честно проживать их. Поддержка близких и творчество помогут восстановить равновесие.

Водолей

Луна в вашем знаке усиливает интуицию и делает вас особенно восприимчивыми к переменам. Это время глубокой трансформации, когда может захотеться вырваться из рутины, сменить окружение или даже образ жизни.

Возможны внезапные прозрения, сны, знаки - доверяйте внутреннему голосу. Однако важно не торопиться с радикальными решениями - полнолуние часто искажает восприятие.

Это отличное время, чтобы пересмотреть границы в отношениях, отпустить токсичных людей и сделать шаг к себе настоящему.

Совет для обоих знаков

Полнолуние - это не про действия, а про осознание. Используйте его как точку перезагрузки.

Тишина, медитация, ведение дневника и отказ от конфликтов помогут мягко пройти через этот насыщенный энергетический день.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
Новости
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Есть попадания в Шостке, разрушения по области: что известно о ночном ударе РФ по Сумской области
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики