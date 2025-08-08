Два знака Зодиака почувствуют мощное влияние Полнолуния 9 августа: кто в списке
Уже 9 августа нас ждет полнолуние, которое называют Осетровой Луной. Астрологи предупреждают: его энергия окажется особенно сильной для двух знаков Зодиака. Их ждут перемены, внутренние конфликты и важные осознания.
Кто в этом списке, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.
Полнолуние 9 августа 2025
Августовское полнолуние называют Осетровой Луной - оно совпадает с сезоном, когда осетров особенно много и их легче выловить. В 2025 году оно наступит 9 августа.
В этот день Солнце будет находиться в знаке Льва, а Луна - в знаке Водолея. Эти два знака - противоположности, но именно в момент полнолуния они соединяются, чтобы создать баланс и внутреннюю гармонию.
Хотя сильная энергетика Полнолуния влияет на всех без исключения, особенно ярко она проявится у Льва и Водолея - они почувствуют ее наиболее остро.
Лев
Для Львов это период внутреннего напряжения и самоанализа. Солнце - ваш управитель - сейчас максимально активен, а Луна напротив вас.
Это может вызывать эмоциональные качели, конфликты между "хочу" и "нужно", потребность быть услышанным и понятым.
Возможны моменты перегрузки, усталости, эмоциональной раздражительности. Но вместе с тем - шанс отпустить старое, переосмыслить приоритеты и начать новый этап.
Важно не подавлять чувства, а честно проживать их. Поддержка близких и творчество помогут восстановить равновесие.
Водолей
Луна в вашем знаке усиливает интуицию и делает вас особенно восприимчивыми к переменам. Это время глубокой трансформации, когда может захотеться вырваться из рутины, сменить окружение или даже образ жизни.
Возможны внезапные прозрения, сны, знаки - доверяйте внутреннему голосу. Однако важно не торопиться с радикальными решениями - полнолуние часто искажает восприятие.
Это отличное время, чтобы пересмотреть границы в отношениях, отпустить токсичных людей и сделать шаг к себе настоящему.
Совет для обоих знаков
Полнолуние - это не про действия, а про осознание. Используйте его как точку перезагрузки.
Тишина, медитация, ведение дневника и отказ от конфликтов помогут мягко пройти через этот насыщенный энергетический день.
