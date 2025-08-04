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Слава, гроші, кохання: 4 знаки Зодіаку, яким посміхнеться удача в серпні 2025

Понеділок 04 серпня 2025 12:00
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Слава, гроші, кохання: 4 знаки Зодіаку, яким посміхнеться удача в серпні 2025 Яким знакам Зодіаку казково пощастить у серпні (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Зірки приготували приємні сюрпризи для 4 знаків Зодіаку в серпні 2025 року. На когось чекає стрімкий кар'єрний зліт, іншим доля подарує палке кохання або несподіваний фінансовий прибуток.

Яким знакам Зодіаку пощастить в останні дні літа, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Овен

Серпень подарує Овнам шанс заявити про себе на повний голос. Ваші зусилля на роботі нарешті помітять, і це може принести підвищення або визнання.

У фінансах можливе несподіване поповнення - премія, подарунок або вдале вкладення. В особистому житті пануватиме пристрасть - нове знайомство або відродження почуттів у парі.

Терези

Для Терезів цей місяць стане періодом гармонії та внутрішнього балансу, що приверне нові можливості. У сфері кохання можливі приємні сюрпризи - від зворушливих зізнань до романтичних подорожей.

Гроші надходитимуть стабільно, а також з'явиться шанс інвестувати в щось перспективне. Успіх буде супроводжувати творчість, переговори й громадську активність.

Скорпіон

Скорпіонам варто готуватися до зльоту - у кар'єрі відкриються нові горизонти, а конкуренти залишаться позаду. У фінансовій сфері зростання доходів, можливо, завдяки новому проєкту або підвищенню.

У коханні - магнетизм і сильний потяг, який може призвести до початку серйозних стосунків. Загалом, це місяць, коли ви почуватиметеся на вершині.

Водолій

Серпень відкриє перед Водоліями двері до визнання - ідеї, які раніше ігнорували, нарешті оцінять. У фінансах можливі несподівані надходження, наприклад, повернення старого боргу або вигідна пропозиція.

Любов теж не стоятиме осторонь: з'явиться людина, яка змінить ваше уявлення про романтику. Ваше натхнення і легкість у спілкуванні стануть справжнім магнітом для успіху.

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