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Два украинских футболиста попали в сборную тура Лиги Европы

Новости » Спорт    25.10.2019 - 13:54
Два украинских футболиста попали в сборную тура Лиги Европы
Фото: "Динамо" - "Копенгаген" (facebook.com/fcdynamoua)

Яремчук и Шабанов отличились голами за свои клубы

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов и форвард бельгийского "Гента" Роман Яремчук включены в символическую сборную третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Яремчук оформил дубль в матче с немецким "Вольфсбургом" (2:2) и спас свою команду от поражения, а Шабанов сравнял счет в матче с "Копенгагеном" (1:1). Для 27-летнего динамовца данный гол стал первым в рамках еврокубков.

Полностью сборная 3 тура Лиги Европы віглядит следующим образом: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Серхио Эскудеро ("Севилья"), Артем Шабанов ("Динамо" Киев), Айлтон, Дани Кинтана (оба - "Карабах"), Тен Копмейнерс (АЗ), Франко Васкес ("Севилья"), Николя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Уссама Идрисси (АЗ).

Напомним, по итогам завершившейся игровой недели в еврокубках Украина осталась на десятом месте в клубной таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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