Головна » Новини » Війна в Україні

Чи звільнять Сирського з посади головкома ЗСУ? Зеленський відповів

Субота 03 січня 2026 20:44
UA EN RU
Чи звільнять Сирського з посади головкома ЗСУ? Зеленський відповів Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні заміна головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не планується.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час брифінгу з журналістами.

Він поінформував, що наразі всі можливі ротації стосуються загального підсилення системи управління та обороноздатності держави.

"Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси - Кабінет міністрів, правоохоронна система, система безпеки, Міністерство оборони, а з Міністерства оборони виходить окрім виробництв Укроборонпрому, тощо, виходить безумовно і Збройні Сили України" - пояснив президент.

Продовжуючи відповідати на запитання Зеленський додав, мова йде саме про кроки один за одним. Тобто, питання заміни Сирського не обговорюється.

"А не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головкома. Сьогодні заміна головкома не передбачається", - резюмував глава держави.

Перезавантаження влади

Нагадаємо, вчора новим главою Офісу президента став Кирило Буданов, який раніше очолював Головне управління розвідки. Раніше Зеленський повідомив, що сам запропонував йому цю посаду.

Також сьогодні Зеленський поінформував, що перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника ОП.

Якщо говорити в цілому, то буквально в ці години Зеленський анонсував масштабне перезавантаження влади. Він зазначив, що не планує зупинятися на змінах в Кабміні та в обласних військових адміністраціях. За його словами, перезавантаження торкнеться всієї системи - зараз на черзі оборонний сектор, ДБР і ЗСУ.

Володимир Зеленський Війна в Україні Олександр Сирський
